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Долгодворов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгодворов Василий Вакхов

Мать: Долгодворова Евфимия Андреева

Рождение ребёнка
30.06.1907

Сын: Долгодворов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Долгодворова Дарья Иосифовна

Воспр: д. Ощепки Александр Степанович Зорин.
Ранение
16.11.1915
1. версия: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14563637/ 8 рота, у деревни Гробов, пулевое ранение левой руки. Женат, 2 детей. 47-й Сибирский стрелковый полк 2 Версия: https://gwar.mil.ru/... Показать все
Смерть
Неизвестно
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