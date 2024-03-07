Долгодворов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1907
Сын: Долгодворов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Долгодворова Дарья Иосифовна
Воспр: д. Ощепки Александр Степанович Зорин.
Ранение
16.11.1915
1. версия: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14563637/ 8 рота, у деревни Гробов, пулевое ранение левой руки. Женат, 2 детей. 47-й Сибирский стрелковый полк 2 Версия: https://gwar.mil.ru/... Показать все
Смерть
Неизвестно