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Баранов Геннадий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Баранов Анатолий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1971

Сын: Баранов Руслан Геннадьевич

Мать ребёнка: Баранова Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Ольга Николаевна

Смерть
1980
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