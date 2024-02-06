Баранов Геннадий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Баранов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1971
Сын: Баранов Руслан Геннадьевич
Мать ребёнка: Баранова Ольга Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980