Захарова Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1981
Отец: Захаров Анатолий
Рождение ребёнка
29.01.1999
Дочь: Кузнецова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
12.12.2000
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
30.03.2007
Дочь: Кузнецова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван