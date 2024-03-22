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Захарова Елена Анатольевна

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Место рождения

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1981

Отец: Захаров Анатолий

Мать: Ледик Тимофеева Наталья Владимировна

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1999

Дочь: Кузнецова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.2000

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.2007

Дочь: Кузнецова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

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