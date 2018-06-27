Петровская Антанина (Чернышева) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Антанина (Чернышева) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1939

Дата смерти

27.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939

Отец: Чернышев Дмитрий Александрович

Мать: Чернышева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
10.01.1965

Дочь: Протасевич (Петровская) Инэсса Витальевна

Отец ребёнка: Петровский Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
05.10.1969

Сын: Петровский Евгений Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.1969

Сын: Петровский Евгений Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.06.2018

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