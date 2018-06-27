Петровская Антанина (Чернышева) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1939
Дата смерти27.06.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939
Рождение ребёнка
10.01.1965
Дочь: Протасевич (Петровская) Инэсса Витальевна
Отец ребёнка: Петровский Виталий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.1969
Сын: Петровский Евгений Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1969
Сын: Петровский Евгений Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.06.2018