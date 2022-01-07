Кокорев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Сергей Михайлович

Место рождения

пос. Бисер Горнозаводский район

Дата рождения

28.10.1960

Дата смерти

07.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1960

Отец: Кокорев Михаил Павлович

Мать: Кокорева Анна Григорьевна

пос. Бисер Горнозаводский район
Бракосочетание
19.03.1983

Жена: Кокорева Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
27.08.1983

Дочь: Кравец Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Кокорева Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
22.06.1987

Сын: Кокорев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Кокорева Любовь Анатольевна

Смерть
07.01.2022
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