Кокорев Сергей Михайлович
Место рожденияпос. Бисер Горнозаводский район
Дата рождения28.10.1960
Дата смерти07.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1960
Отец: Кокорев Михаил Павлович
пос. Бисер Горнозаводский район
Бракосочетание
19.03.1983
Рождение ребёнка
27.08.1983
Дочь: Кравец Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Кокорева Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
22.06.1987
Мать ребёнка: Кокорева Любовь Анатольевна
Смерть
07.01.2022