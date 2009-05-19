Вахрушев Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1951
Дата смерти19.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1951
Отец: Вахрушев Николай
Рождение ребёнка
06.02.1981
Дочь: Чиркова Оксана Валериевна
Мать ребёнка: Вахрушева Анэля Вениаминовна
Рождение ребёнка
26.04.1982
Дочь: Макарова Ольга Валериевна
Мать ребёнка: Вахрушева Анэля Вениаминовна
Рождение ребёнка
19.11.1987
Мать ребёнка: Вахрушева Анэля Вениаминовна
Смерть
19.05.2009