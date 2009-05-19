Вахрушев Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1951

Дата смерти

19.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1951

Отец: Вахрушев Николай

Мать: Вахрушева Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1981

Дочь: Чиркова Оксана Валериевна

Мать ребёнка: Вахрушева Анэля Вениаминовна

Рождение ребёнка
26.04.1982

Дочь: Макарова Ольга Валериевна

Мать ребёнка: Вахрушева Анэля Вениаминовна

Рождение ребёнка
19.11.1987

Сын: Вахрушев Олег Валериевич

Мать ребёнка: Вахрушева Анэля Вениаминовна

Смерть
19.05.2009
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