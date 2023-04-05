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Гедеонов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Гедеонов Дмитрий Андреевич

Мать: Гедеонова Екатерина Филагриевна

Рождение ребёнка
10.07.1814

Сын: Гедеонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гедеонов Павел Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гедеонов Петр Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Гедеонов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
17.04.1829

Сын: Гедеонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
флота капитан 2-го ранга
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