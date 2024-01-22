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Плотникова -- Екатерина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1895

Дочь: Плотникова Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Плотников Яков Иванович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
10.06.1898

Сын: Плотников Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Плотников Яков Иванович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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