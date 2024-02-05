Забавина-Рыженкова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забавина-Рыженкова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Рыженков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забавина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Забавин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забавина-Година Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Забавин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
06.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забавин Дмитрий Васильевич

Смерть
1988

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