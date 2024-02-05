Забавина-Рыженкова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Рыженков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забавина Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Забавин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забавина-Година Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Забавин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забавин Дмитрий Васильевич
Смерть
1988