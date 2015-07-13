Первушин Юрий Семеновича 10.06.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Первушин Юрий Семеновича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1958

Дата смерти

13.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.02.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.07.2015

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