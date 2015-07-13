Первушин Юрий Семеновича
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1958
Дата смерти13.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.02.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.07.2015