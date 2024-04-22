Арефьев Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Бракосочетание
21.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Арефьев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Арефьева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1885 ст.
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Арефьева Елена Васильевна
Военная служба
До 1885
фейейвернер (18) батарей 3-й 18 артилерийской бригады