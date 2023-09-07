Бобовников Ейхон Я
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1909
Сын: Бобовников Иосиф Наумович
Мать ребёнка: Бобовникова Хая Абрамовна
Рождение ребёнка
30.11.1910
Сын: Бобовников Израиль Еханович
Мать ребёнка: Бобовникова Хая Абрамовна
Рождение ребёнка
17.09.1913
Дочь: Бобовникова Бэлла Евгеньевна
Мать ребёнка: Бобовникова Хая Абрамовна
Рождение ребёнка
21.01.1916
Дочь: Шахнович Анна Яхоновна
Мать ребёнка: Бобовникова Хая Абрамовна
Смерть
1942