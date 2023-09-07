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Бобовников Ейхон Я

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1909

Сын: Бобовников Иосиф Наумович

Мать ребёнка: Бобовникова Хая Абрамовна

Рождение ребёнка
30.11.1910

Сын: Бобовников Израиль Еханович

Мать ребёнка: Бобовникова Хая Абрамовна

Рождение ребёнка
17.09.1913

Дочь: Бобовникова Бэлла Евгеньевна

Мать ребёнка: Бобовникова Хая Абрамовна

Рождение ребёнка
21.01.1916

Дочь: Шахнович Анна Яхоновна

Мать ребёнка: Бобовникова Хая Абрамовна

Смерть
1942

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