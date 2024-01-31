прадедушка
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дед Петя
Мать ребёнка: прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дед Ваня
Мать ребёнка: прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ба Нина
Мать ребёнка: прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не знаю
Мать ребёнка: прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ба Люба
Мать ребёнка: прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоня ба
Мать ребёнка: прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: прабабушка