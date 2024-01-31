прадедушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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прадедушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дед Петя

Мать ребёнка: прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дед Ваня

Мать ребёнка: прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ба Нина

Мать ребёнка: прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не знаю

Мать ребёнка: прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ба Люба

Мать ребёнка: прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня ба

Мать ребёнка: прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: прабабушка

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