Кулагин (Мажейкис) Виталий Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1979
Отец: Мажейкис Станислав
Бракосочетание
08.?.2010
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.2011
Дочь: Кулагина Лилия Витальевна
Мать ребёнка: Кулагина Марина Викторовна
Рождение ребёнка
30.07.2022
Сын: Кулагин Владислав Витальевич
Мать ребёнка: Кулагина Марина Викторовна