Кулагин (Мажейкис) Виталий Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин (Мажейкис) Виталий Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1979

Отец: Мажейкис Станислав

Мать: Авсетова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
08.?.2010

Жена: Кулагина Марина Викторовна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.2011

Дочь: Кулагина Лилия Витальевна

Мать ребёнка: Кулагина Марина Викторовна

Рождение ребёнка
30.07.2022

Сын: Кулагин Владислав Витальевич

Мать ребёнка: Кулагина Марина Викторовна

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