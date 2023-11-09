Торшин Гавриил Иванов
Место рождениядеревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торшин Иван Егоров
Мать: Торшина Татьяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1900
Дочь: (Торшина) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Ольга Егорова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Торшин Георгий Гавриилович
Мать ребёнка: Ольга Егорова
Рождение ребёнка
01.12.1903
Рождение ребёнка
04.01.1905
Сын: Торшина Иоанн Гавриилович
Мать ребёнка: Ольга Егорова
Рождение ребёнка
29.01.1908
Сын: Торшин Василий Гавриилович
Мать ребёнка: Ольга Егорова
Рождение ребёнка
16.12.1909
Сын: Торшин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Ольга Егорова
Рождение ребёнка
15.12.1911
Рождение ребёнка
28.02.1914
Сын: Торшин Александр Гавриилович
Мать ребёнка: Ольга Егорова
Рождение ребёнка
08.12.1915
Рождение ребёнка
08.12.1915
Мать ребёнка: Ольга Егорова
Рождение ребёнка
26.02.1921
Дочь: (Торшина) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Ольга Егорова