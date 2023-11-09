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Торшин Гавриил Иванов

Место рождения

деревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торшин Иван Егоров

Мать: Торшина Татьяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1900

Дочь: (Торшина) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Торшин Георгий Гавриилович

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
01.12.1903

Дочь: (Торшина) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
04.01.1905

Сын: Торшина Иоанн Гавриилович

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
29.01.1908

Сын: Торшин Василий Гавриилович

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
16.12.1909

Сын: Торшин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
15.12.1911

Дочь: (Торшина) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Торшин Александр Гавриилович

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
08.12.1915

Дочь: (Торшина) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
08.12.1915

Сын: Торшин Павел Гавриилович

Мать ребёнка: Ольга Егорова

Рождение ребёнка
26.02.1921

Дочь: (Торшина) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Ольга Егорова

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