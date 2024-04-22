Кваченкова (Юрьева) Пелагея Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Бракосочетание
24.07.1898 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
05.09.1904 ст.
Сын: Кваченков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
21.01.1909 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно