Кваченкова (Юрьева) Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Юрьева) Пелагея Семенова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
24.07.1898 ст.

Муж: Кваченков Алексей Иванов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1904 ст.

Сын: Кваченков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1909 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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