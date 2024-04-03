Аҳәба Кәыта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аҳәба Кәыта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аҳәба Џыр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Аҳәба Фриҟан

Мать ребёнка: Ануа N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аҳәба Цицка

Мать ребёнка: Ануа N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аҳәба Личка

Мать ребёнка: Ануа N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аҳәба Грышьа

Мать ребёнка: Ануа N.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануа N.

Смерть
Неизвестно
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