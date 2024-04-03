Аҳәба Кәыта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аҳәба Џыр
Рождение ребёнка
1903
Сын: Аҳәба Фриҟан
Мать ребёнка: Ануа N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аҳәба Цицка
Мать ребёнка: Ануа N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аҳәба Личка
Мать ребёнка: Ануа N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аҳәба Грышьа
Мать ребёнка: Ануа N.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ануа N.
Смерть
Неизвестно