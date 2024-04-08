Есаков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Есаков Андрей Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно