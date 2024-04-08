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Есаков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Есаков Андрей Ларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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