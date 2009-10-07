Трудова (Нечаева) Гранислава (Градислава) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трудова (Нечаева) Гранислава (Градислава) Александровна

Место рождения

Мартищево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.09.1931

Дата смерти

07.10.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1931

Отец: Нечаев Александр Николаевич

Мать: не указана

Мартищево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трудов Рафаил Акиндинович

Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трудов Сергей Рафаилович

Отец ребёнка: Трудов Рафаил Акиндинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трудов Рафаил Акиндинович

Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трудов Рафаил Акиндинович

Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трудов Рафаил Акиндинович

Смерть
07.10.2009
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