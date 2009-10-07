Трудова (Нечаева) Гранислава (Градислава) Александровна
Место рождения
Дата рождения21.09.1931
Дата смерти07.10.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1931
Отец: Нечаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трудов Рафаил Акиндинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2009