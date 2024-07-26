Чертов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чертов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чертова (Придворова) Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Чертова (Придворова) Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертова Тамара Степановна
Мать ребёнка: Чертова (Придворова) Мария Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно