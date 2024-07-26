Чертов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чертова (Придворова) Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Чертова (Придворова) Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертова Тамара Степановна

Мать ребёнка: Чертова (Придворова) Мария Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова (Придворова) Мария Митрофановна

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