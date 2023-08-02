Калмыков Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Калмыков Петр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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