Григорий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Петров

Григорий Петров

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Петр Матвеев

Мать: Софья Карпова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.11.1803 ст.

Жена: Татьяна Никифорова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Степанида Григорьева

Мать ребёнка: Татьяна Никифорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1809 ст.

Сын: Аким Григорьев

Мать ребёнка: Татьяна Никифорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1813 ст.

Дочь: Фекла Григорьева

Мать ребёнка: Татьяна Никифорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Лев Григорьев

Мать ребёнка: Татьяна Никифорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Надежда Григорьева

Мать ребёнка: Татьяна Никифорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close