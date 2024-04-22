Григорий Петров
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Петр Матвеев
Мать: Софья Карпова
Бракосочетание
02.11.1803 ст.
Жена: Татьяна Никифорова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Степанида Григорьева
Мать ребёнка: Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
08.09.1809 ст.
Сын: Аким Григорьев
Мать ребёнка: Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
24.09.1813 ст.
Дочь: Фекла Григорьева
Мать ребёнка: Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Лев Григорьев
Мать ребёнка: Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Надежда Григорьева
Мать ребёнка: Татьяна Никифорова
Смерть
Неизвестно