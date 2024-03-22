Денискин Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Денискин Пётр
Рождение ребёнка
1910
Сын: Денискин Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
По 1921
кулак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Гаврила Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Степан Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельсовета
Смерть
Неизвестно