Денискин Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денискин Фёдор Петрович

Место рождения

Казинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Денискин Пётр

Мать: не указана

Казинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Денискин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
По 1921
Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
кулак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Гаврила Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Степан Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
председатель сельсовета
Смерть
Неизвестно
Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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