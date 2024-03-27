(Babitsky) Freyda
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти?.06.1941
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Babitsky Yevna (Yeyna)
Мать: Nekhama
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Akselrot Rysia (Reizel)
Отец ребёнка: Gorelik Irma
Рождение ребёнка
1919
Сын: Gorelik Isack
Отец ребёнка: Gorelik Irma
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Fira (Ester)
Отец ребёнка: Gorelik Irma
Рождение ребёнка
05.12.1923
Дочь: Горелик Сарра (Sarra)
Отец ребёнка: Gorelik Irma
Belarus
Рождение ребёнка
1931
Сын: Gorelik Semion
Отец ребёнка: Gorelik Irma
Смерть
?.06.1941
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область