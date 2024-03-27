(Babitsky) Freyda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Babitsky) Freyda

Место рождения

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Babitsky Yevna (Yeyna)

Мать: Nekhama

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Akselrot Rysia (Reizel)

Отец ребёнка: Gorelik Irma

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Gorelik Isack

Отец ребёнка: Gorelik Irma

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Fira (Ester)

Отец ребёнка: Gorelik Irma

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.12.1923

Дочь: Горелик Сарра (Sarra)

Отец ребёнка: Gorelik Irma

Belarus
Рождение ребёнка
1931

Сын: Gorelik Semion

Отец ребёнка: Gorelik Irma

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Смерть
?.06.1941
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
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