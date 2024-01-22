Орлова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.

Сын: Орлов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Андреевич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 16.07.1905 Апухлицы Илья Васильевич Орлов Апухлицы отец крестьянин Василий Андреевич Орлов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Место жительства
1905
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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