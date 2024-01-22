Орлова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Орлов Василий Андреевич
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 16.07.1905 Апухлицы Илья Васильевич Орлов Апухлицы отец крестьянин Василий Андреевич Орлов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Место жительства
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно