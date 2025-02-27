Деревянко Евгения Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Иван Якович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Иван Якович