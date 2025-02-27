Деревянко Евгения Леонтьевна 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деревянко Евгения Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Иван Якович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Иван Якович

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