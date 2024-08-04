Муралёва Иванова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1864 ст.
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Муралёв Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Муралёва) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Муралёв Василий Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.1873
Отец ребёнка: Муралёв Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно