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Муралёва Иванова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1864 ст.

Муж: Муралёв Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Муралёв Павел Васильевич

Отец ребёнка: Муралёв Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Муралёва) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Муралёв Василий Михайлович

Рождение ребёнка
06.09.1873

Сын: Муралёв Иван Васильевич

Отец ребёнка: Муралёв Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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