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Волгин Егор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.09.2003

Дочь: Волгина Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.06.2009

Сын: Волгин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.04.2017

Сын: Волгин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна

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