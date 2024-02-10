Волгин Егор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.2003
Дочь: Волгина Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.06.2009
Мать ребёнка: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.04.2017
Мать ребёнка: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна