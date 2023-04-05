Белкина (Маневская) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Маневская) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маневский Федор Иванович

Мать: Маневская Мария Никитична

Рождение ребёнка
04.07.1864

Дочь: Энгельгардт Анна Михайловна

Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нахимова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унковская Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич

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