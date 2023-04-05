Белкина (Маневская) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1864
Дочь: Энгельгардт Анна Михайловна
Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нахимова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унковская Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Белкин Михаил Николаевич