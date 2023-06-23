Шведов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1928
Дата смерти18.11.1977
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928
Отец: Шведов Иван Петрович
Мать: Шведова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.06.1955
Сын: Шведов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шведова (Вольберг) Лемпи Антоновна
Рождение ребёнка
17.01.1959
Сын: Шведов Федор Александрович
Мать ребёнка: Шведова (Вольберг) Лемпи Антоновна
Смерть
18.11.1977