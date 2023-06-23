Шведов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШведов Александр Иванович

Шведов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1928

Дата смерти

18.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928

Отец: Шведов Иван Петрович

Мать: Шведова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.06.1955

Сын: Шведов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шведова (Вольберг) Лемпи Антоновна

Рождение ребёнка
17.01.1959

Сын: Шведов Федор Александрович

Мать ребёнка: Шведова (Вольберг) Лемпи Антоновна

Смерть
18.11.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.