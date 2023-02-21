Прокофьева Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Марина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.?.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.1965

Отец: не указан

Мать: Гуревич Маргарита Ивановна

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