Санников Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Санников Василий Васильевич
Мать: Санникова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Санникова) Олена Федоровна
Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова
Рождение ребёнка
30.12.1835
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова
Рождение ребёнка
05.11.1838
Дочь: (Санникова) Феоктиста Федорова
Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова
Рождение ребёнка
15.01.1841
Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова
Смерть
Неизвестно