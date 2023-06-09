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Санников Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Санников Василий Васильевич

Мать: Санникова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Матрена Фирсова

Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Санников Яков Федорович

Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Санникова) Олена Федоровна

Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.12.1835

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1838

Дочь: (Санникова) Феоктиста Федорова

Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1841

Сын: Санников Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Санникова Матрена Фирсова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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