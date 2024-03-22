Крюкова (Ермакова) Валентина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1955
Бракосочетание
17.06.1977
Рождение ребёнка
20.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Евгений Степанович
Рождение ребёнка
12.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Евгений Степанович