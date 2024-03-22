Крюкова (Ермакова) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Ермакова) Валентина Георгиевна

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Место рождения

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.03.1955

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1955

Отец: Ермаков Георгий Иванович

Мать: Ермакова Татьяна Акимовна

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.06.1977

Муж: Крюков Евгений Степанович

Рождение ребёнка
20.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Евгений Степанович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
12.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Евгений Степанович

Калуга, город Калуга, Калужская область
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