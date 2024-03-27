Мухамметшин Мансур Мясумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамметшин Мансур Мясумович

Место рождения

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Мухамметшин Мясум

Мать: скрыто настройками приватности

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
23.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва ВАО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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