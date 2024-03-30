Котловенко (Федотова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котловенко (Федотова) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1969

Отец: Федотов Александр Филиппович

Мать: Кретова Зинаида

Рождение ребёнка
15.06.1998

Дочь: Боднар Полина Александровна

Отец ребёнка: Котловенко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1998

Сын: Котловенко Семен Александрович

Отец ребёнка: Котловенко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Котловенко Александр Михайлович

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