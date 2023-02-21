Резницкий Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резницкий Геннадий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Резницкий Владимир Львович

Мать: Резницкая Мая

Рождение ребёнка
Между 1980 и 1990

Сын: Резницкий Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Резницкая Татьяна

Рождение ребёнка
Между 1980 и 1990

Сын: Резницкий Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Резницкая Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резницкая Татьяна

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