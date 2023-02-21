Резницкий Геннадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Резницкий Владимир Львович
Мать: Резницкая Мая
Рождение ребёнка
Между 1980 и 1990
Сын: Резницкий Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Резницкая Татьяна
Рождение ребёнка
Между 1980 и 1990
Сын: Резницкий Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Резницкая Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резницкая Татьяна