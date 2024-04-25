Мурзина Степанида Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Трофим Петров
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Мурзина) Параскева Трофимова
Отец ребёнка: Мурзин Трофим Петров
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Мурзин Трофим Петров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мурзина) Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Мурзин Трофим Петров
Смерть
Неизвестно