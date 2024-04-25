Мурзина Степанида Семенова 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Степанида Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Трофим Петров

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Мурзина) Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Мурзин Трофим Петров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мурзин Федор Трофимов

Отец ребёнка: Мурзин Трофим Петров

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мурзина) Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Мурзин Трофим Петров

Смерть
Неизвестно

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