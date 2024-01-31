Родочинская Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родочинская Екатерина

Место рождения

Область Войска Донского Донецкий округ Степане-Ефремовская волость слобода Степано-Ефремовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ич
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: Черноусова Родочинская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Родочинский Михаил

Смерть
Неизвестно

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