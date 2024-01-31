Родочинская Екатерина
Место рожденияОбласть Войска Донского Донецкий округ Степане-Ефремовская волость слобода Степано-Ефремовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: Черноусова Родочинская Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Родочинский Михаил
Смерть
Неизвестно