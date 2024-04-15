Деревянко Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деревянко Владимир Семенович?
Мать: Деревянко Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деревянко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Василий Иванович
Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деревянко) Полина Ивановна
Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Деревянко) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Деревянко Николай Иванович
Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно