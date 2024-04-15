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Деревянко Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деревянко Владимир Семенович?

Мать: Деревянко Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деревянко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Василий Иванович

Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Иван Иванович

Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Семен Иванович

Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деревянко) Полина Ивановна

Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Деревянко) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Деревянко Николай Иванович

Мать ребёнка: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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