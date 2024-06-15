Некрасова (Некрасова) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1847
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
28.05.1853
Дочь: (Некрасова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1857
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1862
Дочь: Некрасова (Некрасова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
20.06.1865
Дочь: (Некрасова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно