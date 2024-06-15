Некрасова (Некрасова) Анна Иванова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Некрасова) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1847

Муж: Некрасов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Некрасов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1853

Дочь: (Некрасова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1857

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1862

Дочь: Некрасова (Некрасова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1865

Дочь: (Некрасова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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