Лунев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1951
Дата смерти26.11.2002
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1951
Отец: Лунев Василий Васильевич
Мать: Лунева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1970
Сын: Лунев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Лунева Людмила Демьяновна
Рождение ребёнка
07.09.1975
Сын: Лунев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Лунева Людмила Демьяновна
Рождение ребёнка
23.10.1986
Сын: Лунев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Лунева Людмила Демьяновна
Смерть
26.11.2002