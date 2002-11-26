Лунев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1951

Дата смерти

26.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1951

Отец: Лунев Василий Васильевич

Мать: Лунева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1970

Сын: Лунев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Лунева Людмила Демьяновна

Рождение ребёнка
07.09.1975

Сын: Лунев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Лунева Людмила Демьяновна

Рождение ребёнка
23.10.1986

Сын: Лунев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Лунева Людмила Демьяновна

Смерть
26.11.2002
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