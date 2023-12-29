Афонина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городниченко (Афонина) Софья
Отец ребёнка: Афонин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афонина) Анастасия
Отец ребёнка: Афонин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Михаил
Отец ребёнка: Афонин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Григорий
Отец ребёнка: Афонин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Мирон
Отец ребёнка: Афонин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Георгий
Отец ребёнка: Афонин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонин Иван
Смерть
Неизвестно