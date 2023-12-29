Афонина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городниченко (Афонина) Софья

Отец ребёнка: Афонин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афонина) Анастасия

Отец ребёнка: Афонин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Михаил

Отец ребёнка: Афонин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Григорий

Отец ребёнка: Афонин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Мирон

Отец ребёнка: Афонин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Георгий

Отец ребёнка: Афонин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Иван

Смерть
Неизвестно

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