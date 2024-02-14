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Мустафин Абдурахман

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мустафина) Бахирхайяти

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мустафин Абдулкадир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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