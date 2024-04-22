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Николай Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

19.01.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1809 г.р.

Жена

Около 1842 г.р.
Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: Иван Анисимов

Мать: Ксения Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
09.02.1862 ст.

Жена: Ефимия Фролова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.01.1865 ст.

Жена: Дарья Кузьмина

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
19.01.1886 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от водянки
Похороны
22.01.1886 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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