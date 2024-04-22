Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смерти19.01.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Отец: Иван Анисимов
Мать: Ксения Максимова
Бракосочетание
09.02.1862 ст.
Жена: Ефимия Фролова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.01.1865 ст.
Жена: Дарья Кузьмина
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1886 ст.
Причина смерти: от водянки
Похороны
22.01.1886 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя