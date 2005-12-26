Буллер Давыд Давыдович
Место рожденияс. Котляревка Селидовского р-на Сталинской области УССР.; Проживал: с. Константиновка..
Дата рождения1913
Дата смерти26.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Буллер Давыд Иванович
Мать: Буллер ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1949
Рождение ребёнка
28.07.1951
Рождение ребёнка
30.07.1953
Рождение ребёнка
03.07.1955
Мать ребёнка: Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
12.05.1958
Смерть
26.12.2005
Похороны
Неизвестно