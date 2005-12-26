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Буллер Давыд Давыдович

Место рождения

с. Котляревка Селидовского р-на Сталинской области УССР.; Проживал: с. Константиновка..

Дата рождения

1913

Дата смерти

26.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Буллер Давыд Иванович

Мать: Буллер ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна

Рождение ребёнка
09.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна

Рождение ребёнка
28.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна

Рождение ребёнка
30.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна

Рождение ребёнка
03.07.1955

Сын: Буллер Андрей Давыдович

Мать ребёнка: Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна

Рождение ребёнка
12.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна

Смерть
26.12.2005
Похороны
Неизвестно

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