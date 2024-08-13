Загорская (Бородина) Александра Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Бородина) Александра Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Ананий Дмитриевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Загорская (Загорская) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Загорский Матвей Егорович

Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Загорская (Загорская) Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Загорский Матвей Егорович

Рождение ребёнка
05.08.1879

Сын: Загорский Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Загорский Матвей Егорович

Рождение ребёнка
05.11.1881

Сын: Загорский Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Загорский Матвей Егорович

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