Загорская (Бородина) Александра Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородин Ананий Дмитриевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Загорская (Загорская) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Загорский Матвей Егорович
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Загорская (Загорская) Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Загорский Матвей Егорович
Рождение ребёнка
05.08.1879
Сын: Загорский Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Загорский Матвей Егорович
Рождение ребёнка
05.11.1881
Сын: Загорский Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Загорский Матвей Егорович