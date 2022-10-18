Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1917
Дата смерти15.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земелько Александр Васильевич
Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земелько Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Земелько Инна Васильевна
Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна
Смерть
15.03.1977