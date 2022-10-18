Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1917

Дата смерти

15.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земелько Александр Васильевич

Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земелько Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1941

Дочь: Земелько Инна Васильевна

Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна

Смерть
15.03.1977

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