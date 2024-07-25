Казаринова Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1903
Дата смерти14.02.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1903
Отец: Казаринов Иван Гаврилович
Мать: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
22.12.1925
Дочь: Кошелева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Кузьмич
Смерть
14.02.1982