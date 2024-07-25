Казаринова Федора Ивановна 06.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казаринова Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1903

Дата смерти

14.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1903

Отец: Казаринов Иван Гаврилович

Мать: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
22.12.1925

Дочь: Кошелева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Кузьмич

Смерть
14.02.1982

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