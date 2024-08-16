Семакина (Двинянинова) Нина Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина (Двинянинова) Нина Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Гордей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Семакина) Лидия Гордеевна

Отец ребёнка: Семакин Гордей

Смерть
Неизвестно
Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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