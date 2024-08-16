Семакина (Двинянинова) Нина Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Гордей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Семакина) Лидия Гордеевна
Отец ребёнка: Семакин Гордей
Смерть
Неизвестно
Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика