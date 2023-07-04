Тургенева Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти24.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тургенев Николай Степанович
Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тургенев Василий Степанович
Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тургенев Федор Степанович
Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович
Рождение ребёнка
18.02.1840
Сын: Тургенев Александр Степанович
Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович
Рождение ребёнка
18.02.1842
Дочь: Китаева (Тургенева) Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович
Смерть
24.03.1888