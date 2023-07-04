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Тургенева Мария Алексеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

24.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тургенев Николай Степанович

Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тургенев Василий Степанович

Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1838

Сын: Тургенев Федор Степанович

Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.02.1840

Сын: Тургенев Александр Степанович

Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.02.1842

Дочь: Китаева (Тургенева) Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Тургенев Степан Степанович

Смерть
24.03.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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